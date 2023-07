Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Conservator al premierului britanic a pierdut vineri majoritatea in fata laburistilor in doua din cele trei alegeri partiale considerate ca indicatori pentru alegerile generale care vor avea loc anul viitor, relateaza AFP.

- Partidul Conservator, aflat la guvernare, pastreaza fostul loc al ex-premierului britanic Boris Johnson, potrivit rezultatului surpriza al unor alegeri partiale care au loc pe fondul indignarii provocate de decizia nepopulara a primariei laburiste de extindere a taxei pe vehiculele

- Președintele Belarusului i-a sarit in ajutorul lui Vladimir Putin, dar pare ca are probleme la el acasa. De tipul Prigojin. Regimentul Kastus Kalinouski, format din belaruși care lupta de partea Ucrainei, a declarat ca se pregatește pentru acțiuni active in Belarus pe fondul unei rebeliuni in Rusia.…

- Fostul prim-ministru britanic Boris Johnson a demisionat brusc din funcția de membru al Parlamentului vineri, intr-un protest furios impotriva parlamentarilor care ii investigheaza comportamentul. Decizia ilustreaza diviziunile profunde din Partidul Conservator, aflat la guvernare, inainte de alegerile…

- Partidul Conservator a suferit o serie de infrangeri in alegerile locale desfasurate joi in Anglia, primul test electoral major al premierului Rishi Sunak de cand a devenit, in octombrie, sef al guvernului britanic. Laburistii din opozitie au castigat consilii locale cheie, in timp ce conservatorii…

- Premierul britanic Rishi Sunak a declarat ca rezultatele alegerilor locale de pana acum arata ca oamenii doresc ca Partidul Conservator, aflat la guvernare, sa le indeplineasca prioritațile, dar ca este inca prea devreme pentru a trage concluzii ferme. Conservatorii se confrunta cu rezultate sumbre,…

