Luptatorul irlandez UFC, Conor McGregor, a raspuns provocarii lansate de campionul mondial UFC la categoria semiușoara, australianul Alexander Volkanovski, informeaza Prosports.kz. Anterior Wolkanowski i-a propus lui McGregor sa se intilneasca in octogon la categoria ușoara, relateaza Prosports. "Cel mai bun luptator din UFC in afara categoriilor de greutate are nevoie de niște limite de gre