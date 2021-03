Stiri pe aceeasi tema

- Surpriza nu tocmai placuta dupa cea de-a treia și ultima proba din semifinala emisiunii „Chefi la cuțite”. La degustare, Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu au descoperit care este, poate, cea mai urata farfurie.

- Toata lumea o cunoaște pe Roxana Blenche de la Chefi la cuțite, insa, v-ați intrebat vreodata cum s-a apucat de gatit? Frumoasa concurenta li s-a destainuit fanilor! Nimeni nu se aștepta la o așa poveste!

- Emoții peste emoții pentru semifinaliștii showului Chefi la cuțite de la Antena 1, sezonul 8! Aceștia au avut astazi o misiune grea, au trebuit sa gateasca alaturi de familie pentru cea de-a doua proba, iar preparatul a fost unul la alegere, iar acesta a trebuit sa reprezinte gustul copilariei!

- Ediția de astazi a emisiunii ”Chefi la cuțite” a inceput in forța cu apariția incredibila a Ginei Pistol care va deveni in curand mamica. Ea a imbracat o rochie lila superba, care a atras toate privirile. Gina Pistol, in centrul atenției la ”Chefi la cuțite” Inainte de a da startul primelor preparate…

- Astazi are loc semifinala sezonului 8 al showului Chefi la cuțite, iar emisiunea a inceput in forța cu o apariție de senzației a prezentatoarei Gina Pistol, care in curand va deveni mamica! Vedeta a imbracat o rochie lila cu care a atras toate privirile!

- Cristian Boca a reușit sa atraga simpatia și susținerea a sute de fani, dupa ce a aparut in show-ul culinar Chefi la Cuțite. Puțini știu insa aspecte interesante din viața lui privata, spre exemplu cu cine se iubește tanarul. Acesta mai are și o alta mare pasiune pe langa gatit! Iata despre ce este…

- Claudia Radu, semifinalista in sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”, a facut recent o dezvaluire complet neașteptata pentru fani, la o zi dupa ce și-a sarbatorit ziua de naștere. Mesajul de pe Instagram a adunat instant mii de reacții și sute de comentarii.

- Ediția 40 din sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite” a fost una plina de surprize! Dupa un duel extrem de dificil, Catalin Scarlatescu a decis sa foloseasca o amuleta puternica. Ce a ales, chiar inainte de eliminare?