Connect-R a vorbit despre lupta lui cu drogurile Connect-R a recunoscut ca a incercat substanțe interzise acum mai bine de un deceniu, cand abia pașea in industria muzicala, potrivit Click . Artistul are acum 37 de ani, dar cand avea douazeci de ani a trecut printr-o perioada a viciilor. El a povestit despre acea perioada in piesa sa noua, „Independența”, ale carei versuri au fost scrise chiar de el: „Nu era pacat ca am vazut si floarea cand de polen s-a scuturat,/ Fluturi au zburat dincolo de coline si am zis atunci,/ E bine!/ Am pus natura-n mine, da’ daca toata natura e atat de buna/, Hai sa bag si un pic de opium, hai sa bag si matraguna,/… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

