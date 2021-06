Congresmenii au aprobat o noua sarbatoare legala pentru a marca sfarșitul sclaviei. Intr-un rar moment de ințelegere, republicanii și democrații americani au aprobat miercuri, 16 iunie, in Congres, crearea unei noi sarbatori federale, 19 iunie, pentru a comemora emanciparea ultimilor sclavi din Texas, in 1865. Președintele Joe Biden trebuie sa adopte acum aceasta lege, dar […] The post Congresul SUA voteaza dupa cum trage sforile Black Lives Matter first appeared on Ziarul National .