Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) organizeaza, duminica, un Congres extraordinar pentru alegerea noii sale conduceri, in baza modificarilor recente ale Statutului partidului. La congresul care va avea loc la Palatul Parlamentului vor participa 867 de delegati cu drept de vot. George Simion candideaza pentru functia de presedinte, el avandu-l contracandidat pe Danut Aelenei. In echipa […]