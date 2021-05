Stiri pe aceeasi tema

- Emmanuel Macron si presedintele egiptean, Abdel Fattah-Al-Sisi, au discutat luni despre o mediere vizand sa obtina incetarea focului intre Israel si palestinieni si intentioneaza sa solicite sprijinul Iordaniei, a anuntat luni seara presedintele francez, noteaza AFP. Aceasta mediere "este unul din elementele…

- Ministrii afacerilor externe ai Uniunii Europene vor participa marti la o videoconferinta de urgenta pe tema escaladarii luptelor intre Israel si palestinieni, a anuntat duminica seful diplomatiei europene, Josep Borrell, relateaza AFP. "Avand in vederea escaladarea in curs intre Israel…

- Uniunea Europeana trebuie sa se pregateasca pentru o 'perioada dificila' in relatia cu Rusia, care pare sa fi ales 'in mod deliberat' sa creasca tensiunile cu Occidentul, a avertizat miercuri seful diplomatiei europene, Josep Borrell, in Parlamentul European, transmite AFP. 'Cred ca trebuie…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a inceput miercuri o vizita in Mauritania, dupa care se va deplasa in Ciad pentru a participa la inmormantarea presedintelui Idriss Deby Itno, si apoi in Mali, informeaza AFP. "In pofida unui an special, marcat de criza COVID-19, Sahelul ramane in fruntea…

- Uniunea Europeana, prin vocea Inaltului reprezentant Josep Borrell, a condamnat duminica seara "o escaladare inacceptabila a violentei"si "o cale absurda" aleasa de junta militara din Myanmar, dupa ce sambata s-a inregistrat cea mai sangeroasa represiune dupa lovitura de stat militara din 1 februarie,…

- Serviciul European de Actiune Externa (SEAE) nu are nici resursele, nici autoritatea pentru a contracara eficient atacurile hibride din partea Chinei, a declarat luni seful diplomatiei europene Josep Borrell, potrivit politico.eu, citat de AGERPRES. Serviciul diplomatic european duce lipsa…