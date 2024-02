Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea Generala a ONU a adoptat o rezoluție prin care se cere o incetare imediata a focului pe motive umanitare in zona de conflict dintre Israel și mișcarea palestiniana Hamas, precum și eliberarea tuturor ostaticilor fara condiții prealabile. 153 de țari, inclusiv Moldova, au votat in sprijinul…

- Armata israeliana a intrat acum in Gaza și cu artileria Armata israeliana și mișcarea islamista Hamas erau duminica dimineața angajate in lupte de o rara violența indeosebi in sudul Fașiei Gaza, exact acolo unde sute de mii de palestinieni civili se refugiasera din cauza precedentelor lupte in nordul…

- Incetarea focului in Fasia Gaza va incepe, se pare, joi, la ora locala 10:00 (08:00 GMT), dupa cum a anuntat un lider al gruparii islamiste palestiniene Hamas, Mousa Abu Marzouk, intr-un interviu acordat miercuri canalului qatarez Al-Jazeera, potrivit dpa. Postul de televiziune egiptean de stat al-Qahera…