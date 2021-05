Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit armatei israeliene, una dintre rachete a cazut pe teritoriul sirian, iar celelalte doua au lovit zone nelocuite din nordul Israelului.Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) a transmis ca ”trei explozii” au fost auzite in apropiere de Quneitra, in Siria, la frontiera cu Inaltimile…

- Trei rachete au fost trase vineri seara din Siria in directia Israelului, primele de la debutul escaladarii violentelor intre armata israeliana si Hamasul palestinian, potrivit unei surse militare de la Ierusalim, noteaza AFP. O racheta a cazut pe teritoriul sirian, iar celelalte doua…

- Siria a lansat trei rachete, vineri seara, 14 mai, in directia Israelului, primele de la debutul escaladarii violentelor intre armata israeliana si Hamasul palestinian, potrivit unei surse militare de la Ierusalim, noteaza AFP, citata de Agerpres . Potrivit sursei citate, o racheta a cazut pe teritoriul…

- Armata israeliana a anuntat ca a bombardat, joi dupa-amiaza, o unitate de informatii a organizatiei islamiste Hamas, care detine controlul asupra teritoriului palestinian Fasia Gaza, precum si apartamentele unor lideri islamisti, informeaza cotidianul Times of Israel. Conform armatei israeliene,…

- Armata israeliana crede ca atacuriele sale impotriva liderilor Hamas in Fașia Gaza vor determina cel mai probabil gruparea sa riposteze și sa-și reinnoiasca atacurile cu rachete asupra Israelului, informeaza The Times of Israel. Momentan presa nu a oferit mai multe informații pe acest subiect, iar…

- O ploaie de 130 de rachete lansata de Hamas a lovit Tel Aviv și imprejurimile sale, marți seara, la o zi dupa ce forțele aeriene israeliene au distrus o cladire de 10 etaje in care iși aveau birourile lideri islamiști palestinieni. In noaptea de miercuri atacurile au continuat iar armata israeliana…

- Miscarea islamista Hamas a anuntat marti seara ca a lansat 130 de rachete in directia metropolei israeliene Tel Aviv, unde au sunat sirenele. Ambasadorul Israelului in Romania, David Saranga, a publicat pe pagina sa de Facebook o inregistrare video cu atacul asupra Tel Aviv-ului. In imagini se vad oameni…

