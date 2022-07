Conflict mortal între migranți, la granița Serbiei cu Ungaria O ciocnire intre doua grupuri de migranti in apropiere de granita dintre Serbia si Ungaria s-a soldat cu un mort si alti sapte raniti, a anuntat televiziunea de stat din Serbia, potrivit Mediafax. Migrantii erau blocati in nordul Serbiei in timp ce incercau sa treaca in Uniunea Europeana, sambata, cand au izbucnit violentele. Ranitii au […] The post Conflict mortal intre migranți, la granița Serbiei cu Ungaria appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

