Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 18 aprilie, incepand cu ora 19:00, sala mare a Palatului Culturii din Targu Mureș va fi gazda unui concert de opera centrat asupra creației compozitorului Richard Wagner.Publicul prezent se va putea bucura de selecțiuni din opera „Olandezul zburator", avandu-l ca dirijor pe Theo Wolters (Olanda)…

- Sala Mare a Palatului Culturii din Targu Mureș gazduiește marți, 2 aprilie, de la ora 19.00, festivitatea de deschidere a ediției din acest an a Olimpiadei Naționale de Matematica, competiție dedicata elevilor din clasele IX-XII. Olimpiada este organizata in perioada 2-7 aprilie, la Targu Mureș, de…

- Cei mai valoroși sportivi ai județului Mureș au fost premiați vineri, 22 martie, in cadrul Galei Sportului Mureșean. Evenimentul a fost organizat de catre Direcția Județeana pentru Sport și Tineret Mureș, s-a desfașurat in Sala Mare a Palatului Culturii din Targu Mureș, iar premierea s-a efectuat pe…

- Cei mai buni sportivi mureșeni ai anului 2023 au fost premiați, vineri, in cadrul unei gale festive desfașurate in Sala Mare a Palatului Culturii din Targu Mureș, eveniment organizat de Direcția Județeana de Sport și Tineret Mureș. Luptatorul Biro Krisztian, de la CSS-CSM Targu Mureș a ocupat locul…

- Deputatul social-democrat Dumitrița Gliga a prezentat vineri, 23 februarie, cu prilejul Conferinței Județene de Alegeri a PSD Mureș, eveniment desfașurat in Sala Mare a Palatului Culturii din Targu Mureș, o sinteza a stadiului in care se afla principalele proiecte de infrastructura rutiera care vizeaza…

- Președintele Partidului Social Democrat, premierul Romaniei Ion-Marcel Ciolacu, a afirmat vineri, 23 februarie, la Targu Mureș, cu prilejul Conferinței de Alegeri a PSD Mureș, ca "nu va exista niciun Ținut Secuiesc, niciodata in Romania." "Unirea" impotriva altor etnii, nerecomandata In discursul sau,…

- Deputatul social-democrat Dumitrița Gliga a fost aleasa vineri, 23 februarie, cu unanimitate de voturi, 567, in funcția de președinte al PSD Mureș. Alegerile au avut loc in cadrul Conferinței Județene a Partidului Social Democrat Mureș, eveniment organizat in Sala Mare a Palatului Culturii din Targu…

- Sala Mare a Palatului Culturii din Targu Mureș va gazdui vineri, 23 februarie, de la ora 17.00, Conferința Județeana a Partidului Social Democrat (PSD) Mureș. In cadrul evenimentului, la care va participa și premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, care deține și funcția de președinte al Partidului Social…