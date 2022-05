Stiri pe aceeasi tema

- „Este de salutat initiativa Ministerului Energiei (privind OUG legata de utliliza banilor din fondul de modernizare – n.r.) Se vor finanta si noi capacitati de productie, dar din punctul meu de vedere este mult mai important ca s-a luat decizia de a acorda finantare de 1,4 miliarde de euro pentru dezvoltarea…

- Daniela Daraban a participat la Conferinta News.ro Energy road – Energie la tine acasa. Cu acest prilej, Daniela Daraban a afirmat ca in contextul cresterilor preturilor energiei mai multe tari au luat diverse masuri. “Statele au intervenit cu diferite pachete de masuri. Romania a ales ca, printre…

- „Lucrurile au trecut din stadiul de a le vorbi, in stadiul de a le face, dovada sta proiectul de amendare a legii offshore in Parlament cat si multitudinea de pasi pe care ii vom face in domeniul energiei. (…) beneficiile din Marea Neagra le stim, doar ca s-a schimbat putin paradigma. Nu mai discutam…

- Compania energetica germana E.ON si cea australiana de energie regenerabila Fortescue Future Industries (FFI) vor sa furnizeze hidrogen verde in Europa, adica produs din surse regenerabile, intr-un mod neutru fata de mediu, relateaza agentia EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Parlamentul de la Chisinau a aprobat joi in ambele lecturi proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre guvernele Republicii Moldova si Romaniei, care prevede constructia unui pod rutier de frontiera cu Romania peste raul Prut, transmite MOLDPRES. Documentul defineste aspectele tehnice, financiare,…

- Intr-un tumult continuu marcat de evenimentele prin care trecem, am ințeles mai bine ca niciodata importanța spațiului. Acasa n-a mai fost un simplu loc - a fost sanctuar. Cand am re-inceput sa mergem la restaurant, ne-am pregatit ca pentru un eveniment mai mult decat deosebit. Restaurantul ne-a imbrațișat…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, considera ca in urmatoarele trei-patru saptamani in Romania s-ar putea ajunge la acelasi numar de infectari cu SARS-CoV-2 ca la mijlocul lunii decembrie.

- Perioada de valabilitate a certificatului verde a fost prelungita pe plan național, de la 30 iunie la 31 decembrie 2022, a anunțat, joi, secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu. Totodata, Romania a transpus in legislatie decizia Uniunii Europene conform careia certificatul de vaccinare…