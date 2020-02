Stiri pe aceeasi tema

- Ediția a 32-a a turneului internațional de judo Cupa „Stqnca Șoimilor” a reunit, weekend-ul trecut, la Tușnad, 382 de sportive reprezentand 24 de echipe. La competiția rezervata categoriilor de varsta U9, U11, U13 și U15, CSM- JC Royal Bacau a cucerit 20 de medalii la individual și bronzul in intrecerea…

- Regalul „Zilele Economiei Bacauane”, organizat in perioada 9-13 decembrie de Camera de Comerț și Industrie (CCI) din Bacau, a cuprins și ediția a 26-a a Topului firmelor. Galele laureaților din acest an au avut loc la Onești și in Bacau. La ediția din acest an, din cele 10.864 de firme bacauane cu activitate…

- In cadrul manifestarilor prilejuite de sarbatorile de iarna organizate de Colegiul National de Arta „George Apostu” se inscrie si Expozitia Concursului Judetean „MASTI” care a ajuns la a XV-a editie. Si in acest an elevii au dat dovada de multa creativitate si au realizat masti care s-au inspirat din…

- Conferința a reprezentat o platforma de dezbateri care a pus fața in fața specialiști in domeniu in vederea unei colaborari multidisciplinare pentru contracararea fenomenului dependentei de alcool, droguri și jocuri de noroc. Managerul Centrului Oxigen, doamna Monica Cochior, impreuna cu doamna Lorena…

- Ediția de iarna a cupei de șah Arena Mall Bacau, gazduita de centrul comercial, s-a desfașurat sambata 7 decembrie. De data aceasta s-au adunat un numar de 44 de participanți cu varste intre 8 și 14 ani , elevi de la școlile nr 18 și 10 Bacau. Copiii sunt indrumați de profesorii Ionuț Flavius Lazar…

- Caminul Cultural din Balcani va gazdui in acest week-end prima ediție a unui festival-concurs de folclor, eveniment organizat de Primaria Balcani și profesoara Madalina Hilborea, interpret de muzica populara și coordonatoarea unui grup vocal. Cum s-a nascut acest proiect? „Am vazut ca Madalina are succes…

- Centrul de Informare Europe Direct Bacau, cu structura gazda Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau, in parteneriat cu Judetul Bacau și Municipiul Bacau, invita publicul bacauan la cea de-a doua ediție a Conferinței CIED Bacau, cu tema „Strategii de creștere favorabila incluziunii sociale la nivel…

- Asociația Culturala Armonie și Culoare Bacau a organizat in perioada 8-9 noiembrie 2019, la Colegiul Național de Arta „George Apostu”, cea de-a III-a ediție a Concursului de Teorie Muzicala „Emil Alexandrescu”. Evenimentul a insumat 135 de participanți de toate varstele, din Iași, Botoșani, Slobozia…