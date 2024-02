Stiri pe aceeasi tema

- Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi, a spus de cate victorii mai au nevoie covasnenii pentru a-și securiza prezența in play-off-ul Superligii. Finanțatorul lui Sepsi a oferit un interviu pentru presa maghiara in care a vorbit despre situația clubului covasnean. Crede ca echipa se afla pe drumul corect,…

- Sepsi - Universitatea Craiova, meci din etapa #24 a Superligii se joaca acum. Sepsi a deschis scorul in minutul 33, prin Debeljuh, iar in primele 30 de minute au avut loc doua faze controversate, analizate de arbitrajul video. In minutul 8, Universitatea Craiova a trimis mingea in poarta. Oltenii s-au…

- FC Voluntari și Oțelul Galați au terminat la egalitate, scor 1-1, luni seara, intr-un meci contand pentru etapa cu numarul 22 a Ligii 1. Otelul a deschis scorul in minutul 11 prin fundasul ivorian Jonathan Cisse, dupa un corner executat de Stefan Bodisteanu. Gazdele au primit un penalty in minutul 55,…

- Echipa engleza Tottenham a incheiat la egalitate duminica seara, in deplasare, scor 2-2, cu Manchester United, in etapa a 21-a din Premier League. La Tottenham a debutat si fundasul roman Radu Dragusin, noteazp news.ro.Manchester United a inceput excelent meciul de pe Old Trafford, cu un gol marcat…

- Echipa engleza Chelsea a invins miercuri, pe teren propriu, scor 2-1, formatia Crystal Palace, intr-un meci din etapa a 19-a a Premier League. In aceeasi etapa, Wolverhampton s-a impus cu 4-1 la Brentford, potrivit news.ro.In meciul de Stamford Bridge, Chelsea a dominat prima repriza, a deschis scorul…

- Ajax Amsterdam se va duela cu Bodo/Glimt (echipa care a eliminat-o pe Sepsi Sf. Gheorghe in play-off) pentru un loc in optimile Conference League, in urma tragerii la sorți care a avut loc luni, la Nyon.

- Fostul arbitru Ion Craciunescu e de parere ca Poli Iași ar fi trebuit sa primeasca o lovitura de la 11 metri in prelungirile primei reprize din duelul cu UTA. Poli Iași și UTA au oferit o prima repriza atractiva, ținand cont de gerul din Copou. Gazdele ar fi putut sa deblocheze tabela in prelungirile…

- Superliga de fotbal: FC Voluntari a invins Farul Constanța intr-un meci cu șase goluriFC Voluntari a invins Farul Constanța in prima partida de sambata din etapa a XVII-a a Superligii de fotbal. Meciul FC Voluntari-Farul Constanța a fost caștigat de ilfoveni, scor 3-1. Scorul a fost deschis…