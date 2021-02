Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere masurile de reorganizare care se afla in curs de implementare la Colterm SA, incepand cu 1 februarie, funcția de director general va fi ocupata de Bogdan Nanu, actualmente director general adjunct. Emil Șerpe va trece pe poziția de director general adjunct, fiind decizia domniei sale,…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a anunțat ca au fost stabilite noi masuri privind combaterea ambroziei, scrie G4Media. In ședința Guvernului de miercuri, 27 ianuarie, s-a decis cresterea nivelului de sanctionare cu amenzi de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice si de la 10.000…

- Alianta USR-PLUS a stabilit, miercuri, o serie de propuneri pentru conducerea agentiilor guvernamentale, dar si pentru secretarii de stat din cadrul guvernului, se arata intr-un comunicat de presa transmis de conducerea aliantei. Astfel, USR-PLUS a desemnat persoanele care ar urma sa ocupe…

- Biroul Politic Județean a votat, miercuri seara, in prima ședința din acest an, propunerile pentru reprezentanții PNL Timiș in funcțiile centrale. Conducerea filialei a obținut urmatoarele poziții in urma negocierilor de la București: un post de secretar general adjunct al Guvernului, nominalizarea…

- Guvernul se reuneste luni in sedinta, principala tema aflata pe agenda fiind proiectul de ordonanta de urgenta privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale. Acesta include decizii care sa permita indeplinirea, in cel mai scurt timp, in noua structura, a activitatii…

- Secretarul general adjunct al PMP Romulus Lucian Iaru, care este si secretar general adjunct in Guvern, reaminteste celor de la USR-PLUS ca PMP a adunat peste un milion de semnaturi pentru sprijinirea proiectului privind eliminarea pensiilor speciale. „Daca tot au furat ideea, trebuiau sa fure naibii…

- Guvernul va aproba a treia rectificare bugetara din acest an Florin Cîțu. Foto: gov.ro. A treia rectificare bugetara din acest an ar urma sa fie aprobata de Guvern în ședința din aceasta dupa-amiaza, în condițiile în care deficitul a urcat semnificativ la aproape 100…

- PUTEREA a semnalat recent faptul ca nu exista incapere din sediul central al Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) sa nu fie semnalat un caz de COVID 19, dar conducerea ministerului a mușamalizat toate cazurile. Dar, ieri dupa amiaza a explodat bomba. Secretarul general al MADR, Ionuț…