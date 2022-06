Stiri pe aceeasi tema

- Hong Kong-ul a desfașurat sambata (4 iunie) forțe de securitate in apropierea unui parc important, in timp ce a avertizat oamenii sa nu se adune pentru a comemora represiunea sangeroasa a Chinei impotriva manifestanților pro-democrație din Piața Tiananmen, in urma cu 33 de ani. Sambata se comemoreaza…

- Fostul șef al securitații din Hong Kong, John Lee, care a supravegheat represiunea impotriva revoltelor pro-democratice, a fost desemnat, duminica, lider al metropolei, de catre un comitet pro-Beijing, noteaza Reuters . Lee, singurul candidat, a primit voturile a 1.416 membri ai unui comitet electoral…

- China a ordonat agentiilor guvernamentale centrale si firmelor de stat sa inlocuiasca PC-urile produse de firme din strainatate cu alternative chineze in decurs de doi ani, unul dintre cele mai agresive eforturi ale Beijingului de a elimina tehnologia din strainatate. Potrivit unor surse din apropierea…

- Focarul din Shanghai, care a debutat in martie, a fost cel mai acut din China dupa primele luni ale pandemiei, in 2020. Sute de mii de persoane au fost infectate, iar orasul a interzis locuitorilor sa iasa din case, masurile restrictive starnind furia publica, informeaza Reuters.Acest focar din cel…

- Presedintele chinez Xi Jinping a reiterat joi opozitia Chinei fata de sanctiunile unilaterale, fara a mentiona direct actiunile punitive ale Occidentului impotriva Rusiei pentru invadarea Ucrainei, relateaza Reuters . China a criticat in mod repetat sanctiunile occidentale, inclusiv cele impotriva Rusiei,…

- Un post de televiziune din Taiwan, susținut de guvern, și-a cerut miercuri dimineața scuze și i-a indemnat pe oameni sa nu se panicheze dupa ce a transmis, din greșeala, ca a avut loc un atac chinez la Taipei. Tensiunile pe fondul amenințarilor militare ale Beijingului inpotriva Taiwanului sunt in creștere,…

- Vicepremierul chinez Hu Chunhua a cerut sambata eforturi mai mari pentru a stabiliza comerțul exterior pe fondul unui mediu extern complex, a relatat agenția oficiala de presa Xinhua, potrivit Reuters. Mai mulți inalți oficiali au avertizat in ultimele luni cu privire la incertitudinea in comerțul exterior,…

- Locuitorii din Shanghai, plasati din nou in izolare, au recurs la retelele sociale pentru a-si exprima iritarea si pentru a pune la indoiala eficienta mentinerii strategiei "zero-COVID" de catre China in cel mai populat oras al sau, relateaza miercuri Reuters. Fii la curent cu cele mai noi…