Stiri pe aceeasi tema

- Asociația „Vadon” a lansat miercuri, 1 martie, concursul județean de desene, adresat preșcolarilor și elevilor din clasele primare și gimnaziale din județ. Concursul, ajuns la cea de-a VIII-a ediție, este organizat de Asociația „Vadon”, in baza unui acord de parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean…

- „Degustarea carnaților banațeni” (Worschkoschtprob), organizata de redactorii saptamanalului de limba germana „Banater Zeitung” – publicație care, din 1993, apare ca supliment saptamanal al cotidianului de limba germana „Allgemeine Deutsche Zeitung fur Rumanien” – este o sarbatoare cu o tradiție de…

- Peste 199.000 de persoane au fost incadrate in munca in perioada ianuarie – noiembrie a anului 2022, ca urmare a implementarii Programului National de Ocupare a Fortei de Munca, informeaza AGERPRES . Potrivit unui comunicat al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), din totalul persoanelor…

- Doua hotarari de guvern „surori" cu una data anul trecut inainte de investirea guvernului Ciuca, in care comunele cu primari PNL luau caimacul, restabilesc egalitatea Doua hotarari adoptate in sedinta de guvern la inceputul saptamanii vin sa suplimenteze bugetele locale cu cateva zile inainte de sfarsitul…

- Europarlamentarul Cristian Busoi a fost in 2020 la Doha, pe banii celor din Qatar, au dezvaluit ziaristii de la Libertatea. El a fost insotit chiar de eurodeputata greaca Eva Kaili, cea care a fost arestata dupa ce i-au fost gasite sute de mii de euro cash, declansand un imens scandal de coruptie in…

- Angajații din educație continua protestele și joi in mai multe județe din țara. Ei vor picheta prefecturile din Iasi, Galati, Vaslui, Calarasi, Timis, Vrancea si Salaj. Nemulțumirile lor sunt legate de salarii și de faptul ca anul viitor Educația va primi cel mai mic buget din istoria recenta a Romaniei,…

- Delicioșii carnați facuți in casa sunt vedeta mesei de Craciun. Pentru a-i gati perfect puteți urma rețeta regretatului gastronom Radu Anton Roman, care are și cateva secrete pentru un preparat gustos care se topește in gura.

- Compania Delgaz Grid anunța ca este nevoita sa sisteze temporar alimentarea cu gaze naturale, in perioada 12-13 decembrie, in orasul Sannicolau Mare din județul Timiș. Sistarea serviciului de distribuție este necesara pentru efectuarea unor lucrari de reparații specifice la conducta de alimentare cu…