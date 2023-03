Concurs de tir și alte activități organizate pentru polițiștii maramureșeni Pentru a marca Ziua Poliției Romane, saptamana trecuta au fost organizate diferite activitați sportive pentru polițiștii maramureșeni. Astfel, s-au desfașurat Cupa Poliției la tenis de camp, Cupa Poliției la tenis de masa, Cupa Poliției la minifotbal și Cupa Poliției la șah. In numar mare, polițiștii au participat și s-au duelat pentru a caștiga titlurile de mari caștigatori. Totodata, polițiștii maramureșeni s-au intrecut și la un campionat de tir, unde au fost executate ședințe de tragere individuala de la o distanța de 8 metri, cu armamentul din dotare, avand ca scop dezvoltarea deprinderilor… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, la ceas aniversar, polițiștii maramureșeni sarbatoresc alaturi de copii de toate varstele. In aceste zile, cu ocazia sarbatoririi Zilei Poliției Romane, au fost organizate mai multe activitați, sub titulatura Ziua Porților Deschise in orașele Seini, Sighetu Marmației, Baia Sprie și in…

- In cadrul manifestarilor organizate de Inspectoratul de Politie Judetean Dambovita pentru a celebra Ziua Politiei Romane, s-a desfașurat festivitatea de premiere a caștigatorilor competițiilor de tir sportiv, minifotbal, tenis de masa, tenis de camp și conducere defensiva. Astfel, 16 echipe s-au intrecut…

- Politistii buzoieni, in apropierea unei mari sarbatori, și-au indreptat gandurile catre persoanele defavorizate. Avand in vedere ca pe data de 25 martie se va sarbatori Buna Vestire si Ziua Politiei Romane, Asociatia Internationala a Politistilor (IPA) Sectia Romania – Regiunea 1 Buzau, in…

- Politistii buzoieni, in apropierea unei mari sarbatori, și-au indreptat gandurile catre persoanele defavorizate și au aorganizat un tradițional concurs de gatit, la un restaurant din Buzau. Mancarea preparata de polițiști a ajuns la batranii de la Caminul din Campeni, al Fundației Sf. Sava. ,,Avand…

- Peste 1.000 de polițiști maramureșeni, aflați in executare atribuțiilor de serviciu saptamana trecuta, au aplicat 1.227 de sancțiuni contravenționale, in valoare totala de peste 492.000 de lei pe diferite linii de munca, conform prevederilor in vigoare. Ca masuri complementare, au fost reținute in total…

- Marți, 14 februarie 2023, intre orele 15.00 – 18.00, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș, impreuna cu polițiștii Biroului Rutier Sebeș, au acționat, pe raza comunei Șpring, pentru creșterea siguranței rutiere. In cele 3 ore de acțiune au fost depistați și sancționați 30 de conducatori auto, care…

- Polițiștii doljeni au efectuat activitați educative la Scolile Gimnaziale Gheorghe Bibescu si Sf. Dumitru, din municipiul Craiova. Polițiști din cadrul Biroului Siguranța Școlara și Serviciului Rutier Dolj le-au prezentat elevilor regulile de circulatie si importanta abordarii unui comportament corect…

- Luni, polițiștii Secțiilor de Poliție Rurala Sarasau și Bogdan Voda au depistat in trafic pe D.N. 19 și pe D.J. 186 doua autoturisme, la volan aflandu-se un barbat de 60 de ani din Sarasau și un tanar de 26 de ani din Barsana. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul ca cei doi…