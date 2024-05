Cea de-a 44-a ediție a Concursului Național „Educație Rutiera-Educație pentru Viața", desfașurata in perioada 18-19 mai, a strans la start sute de elevi de gimnaziu. In București, la competiția, care a avut loc in parcul Motodrom, s-au inscris 52 de elevi care au fost testați la trei probe, una teoretica și doua practice, a anunțat Brigada Rutiera a Capitalei.„Proba teoretica a constat in completarea unui chestionar tip grila in vederea verificarii cunoștințelor privind regulile de circulație. Prima proba practica a insemnat parcurgerea unui traseu de indemanare cu bicicleta in poligon, iar cea…