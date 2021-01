Stiri pe aceeasi tema

- Neamț: Un barbat și-a aruncat in aer locuința in care era și copilul sau Foto arhiva Un barbat din Piatra Neamt a vrut sa isi arunce in aer copilul aflat in casa, pentru ca nu s-a inteles cu fosta nevasta asupra custodiei. Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra Neamț au fost sesizați…

- Vrem o societate care sa fie responsabila, o comunitate care sa acționeze in virtutea binelui comun și instituții care sa genereze incredere și reforma. Deplangem absenteismul la vot, cand cea mai mare virtute a democrației e tocmai votul, pentru ca el ne asigura reprezentarea și ne da parghii de a…

- Sonia Mosca este finalista de la X Factor 2020. Tanara face parte din echipa Deliei, iar artista a fost cucerita de vocea ei, ina de cand a urcat pentru prima oara pe scena. Cu vocea ei puternica, italianca a adus sezonului 9 momente de neuitat.Sonia Mosca a caștigat un concurs de muzica in țara natalași…

- Partidul Mișcarea Populara considera ca Poliția și instituțiile statului trebuie sa fie de neatins pentru clanuri, pentru rețelele infracționale. În vederea destructurarii rețelelor de crima organizata, PMP propune o lege speciala Anti-Clan, ale carei obiective principale sunt combaterea criminalitații…

- Depolitizarea funcțiilor de management importante din aceasta țara, de la companii naționale la spitale, a fost una dintre promisiunile sistematice ale tuturor partidelor. Au mințit. Ce putem face?Uitați-va la un om care va baga in cutia poștala un pliant de campanie electorala. Priviți-l in ochi. Uitați-va…

- Nicoleta Dumitrescu Tragicul eveniment de la Piatra Neamt a scos la iveala hibele mai vechi din sistemul sanitar, care, pentru a nu fi vazute, sunt acoperite cu bandaje de la un an la altul. Numai ca, sub multitudinea de straturi de pansamente, ranile din acest domeniu nu trec de la sine, nu se cicatrizeaza.…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a reacționat într-o nota extrem de dura la adresa președintelui Klaus Iohannis, numindu-l ”politruc de cea mai joasa speța”, ”jalnic mestecator de lozinci al PNL”, dupa ce șeful statului a spus exista și un vinovat moral pentru incendiul de…

- Problemele romanilor din diaspora dar si a celor din comunitatile istorice sunt complexe și rezolvarea lor nu mai poate fi amanata. Romania trebuie sa le apere drepturile dar totodata sa ii si informeze despre obligatiile pe care acestia le au atunci cand se stabilesc in alta tara.Antonel Tanase este…