- Romania și Columbia se vor confrunta intr-un meci amical programat sa inceapa la ora 21:30. Meciul va avea loc la Madrid, pe stadionul „Civitas Metropolitano”. Fanii vor putea urmari evoluția partidei in timp real prin intermediul liveTEXT-ului disponibil pe stiripesurse.ro. Comparativ cu meciul…

- Jorge a fost pana de curand unul dintre concurenții de la Survivor All Stars, insa, acesta a fost eliminat mai repede decat credea, dupa ce s-a accidentat la genunchi. De altfel, el a mai participat la show in trecut și s-a confruntat cu aceeași problema. Astfel ca, artistul a avut nevoie de ajutorul…

- Nu exageram cu nimic cand numit acest colț uitat de oameni și de timp „Satul Fantoma din Romania”. Acum doua secole, Lindfeld era intemeiat de germani veniți din Boemia. Ultimul sau locuitor a murit in 1998. Casele și biserica sunt inca in picioare, in ciuda faptului ca nimeni nu a mai stat acolo de…

- Programele nationale de sanatate, doar pe hartie. Romania este pe ultimul loc la screeningul pentru cancerul de san, desi aceasta este principala cauza de mortalitate pe afectiuni oncologice la femei, anunța Ziarul Financiar citat de Mediafax. Federatia Asociatiilor Bolnavilor de Cancer: „Situatia…

- ”Guvernul Romaniei a aprobat astazi proiectul de Hotarare de Guvern privind Cadrul referitor la finantarea unor proiecte care sunt destinate protejarii mediului inconjurator si combaterii schimbarilor climatice. Printre proiectele etichetate ca verzi sunt incluse cele legate de productia de energie…

- Cateva zeci de persoane s-au adunat, duminica, in fata sediului PSD din Capitala, pentru a ii transmite premierului Marcel Ciolacu ca Romania este pregatita pentru legalizarea parteneriatelor civile. Evenimentul a fost organizat de catre Asociatia MozaiQ, in contextul in care seful Executivului a declarat,…

- Protestul transportatorilor și fermierilor continua pentru a șasea zi la rand, iar furia participanților a atins apogeul. Peste 4.500 de camioane și tractoare sunt scoase in strada și paralizeaza intrarile in marile orașe din țara. Pe centura Capitalei este o noua zi de circulație de coșmar, iar zeci…