Concluzii: De ce a murit fotbalistul Emiliano Sala

- Fotbalistul Emiliano Sala a murit subit din cauza "ranilor la cap si la corp", cand avionul in care se afla s-a prabusit dupa ce s-a rupt in aer, a stabilit un juriu, informeaza BBC. De asemenea, este foarte probabil ca fotbalistul sa fi fost "profund inconstient" din cauza otravirii cu monoxid de carbon…

- Imagini dramatice din timpul furtunii Eunice, cea mai puternica din ultimii 30 de ani. Alerta Roșie in Londra, prima din ultimul deceniu Cea mai puternica furtuna care a lovit Marea Britanie in ultimii 30 de ani a declansat alerta rosie in Regat. In Londra, unde locuiesc zeci de mii de romani, este…

- Alexandru Dobre (23 de ani) nu mai este un puști. Fotbalistul crescut la FC Viitorul Mihai Georgescu, ajuns la doar 18 ani in campionatul Angliei, evolueaza acum in liga secunda din Franța, la Dijon, dar are obiective marețe. Extrema stanga a oferit recent un interviu pentru BeINSports, unde a declarat…

- Duminica, 23 ianuarie, in Complex Sportif Mangin din Nantes (capacitate 2.400 locuri), se va disputa meciul dintre Les Neptunes de Nantes și CS Minaur Baia Mare, din etapa a treia a Grupei B din EHF European League. Jocul va fi arbitrat de Svavar Petursson și Sigurdur Thrastarson din Islanda, iar delegat…

- A murit și Igor Bogdanoff. Fratii Bogdanoff au murit la șase zile distanța unul de celalalt, la varsta de 72 de ani. Cei doi gemeni celebri din Franța au devenit faimoși pentru ca au lansat primul program de televiziune dedicat domeniului stiintifico-fantastic din Hexagon.