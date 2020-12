Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii adevarați sunt cei care fac lucruri prin care sa-i ajute pe alții. Și, din fericire, exista oameni adevarați, oameni simpli, care ințeleg ca ajutorul dat aproapelui este o menire care te apropie de Dumnezeu. Probabil ca suna a clișeu, dar aceasta afirmație ar ieși doar din gura celor care nu…

- Aerostar a fost invinsa nemeritat duminica, de Rapid, cu 3-2, dar a aratat din nou cum o echipa de pe penultimul loc poate ține pasul cu candidatele la promovare. Un 0-0 pe terenul liderei U Craiova 1948. Adica pe terenul echipei care nu cedase pana atunci vreun punct acasa. Un 4-1 in deplasare, cu…

- De loc din comuna Stanișești (jud. Bacau), Ana Catauța – director de relații externe in cadrul Bancii Mondiale – a revenit acasa pentru a pune umarul la proiectele județului natal. Cu o experiența indelungata in instituțiile internaționale și la nivelul Senatului Romaniei, ca fosta directoare de cabinet…

- Cel mai nou club Lions din Bacau, care este și primul club local format exclusiv din femei, Lions Club Artemis, a organizat, cu sprijinul Lions Club „Sf. Gheorghe” Bacau o veritabila caravana care au adus, la sfarșitul saptamanii abia incheiate, daruri pentru copiii de la gradinița din satul Sarbi (comuna…

- Pana pe 10 decembrie 2020, fermierii vor primi sprijinul promis de guvernanți pentru atenuarea efectelor produse asupra afacerilor din domeniu de criza de Covid -19. Legumicultorii, cultivatorii de cartofi și fructe, precum și crescatorii de animale iși vor incasa ajutorul acordat de stat din fonduri…

- In contextul „Anului omagial al pastorației parinților și copiilor” și „Anul comemorativ al filantropilor ortodocși romani”, acum cateva zile s-a desfasurat cu binecuvantarea Inaltpreasfintitului Parinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului si Bacaului, Proiectul socio-cultural „Familia, legatura vie dintre…

- Copii și tineri cu varste intre 14-23 de ani, privați de libertate, in Centrul Educativ din Targu Ocna, sunt instruiți pentru a crea maști de protecție pentru ei și comunitatea locala. Activitatea este organizata la inițiativa Fundației „Terre des hommes” care a deschis la Targu Ocna un FabLab, denumit…

- Parcul municipal din Onești a inflorit din nou chiar la sosirea toamnei 2020. Atelierul de Creație, condus de Mariana Ghioane, a finalizat proiectul „Desene educative pe sol”, derulat in parteneriat cu Primaria, prin care s-a urmarit tocmai un plus de culoare in parcul, dar și un ajutor in dezvoltarea…