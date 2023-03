Concedii și indemnizații pe bază de contract: modificări de ultimă oră Venitul lunar inscris in contractul de asigurare nu va putea fi mai mare decat valoarea a trei salarii minime brute pe țara pentru orice tip de concediu medical, inclusiv pentru sarcina și lauzie, conform modificarilor și completarilor Ordonanței de Urgența nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurari sociale de sanatate aprobate in ședința de guvern de astazi. Totodata, venitul menționat va trebui sa fie același cu cel inscris in declarația fiscala depusa in vedere plații contribuției de sanatate sau, dupa caz, cu media veniturilor lunare inscrise in declarație. Persoanele fizice,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere publicarea in 17 februarie 2023, in Monitorul Oficial, a Ordonanței de urgența nr. 4/2023 privind stabilirea unor masuri de restituire a unor contributii de asigurari sociale de sanatate, contribuția de asigurari sociale de sanatate, reținuta din veniturile din pensii in perioada 1 ianuarie…

- Concedii medicale 2023 și indemnizații de asigurari sociale de sanatate. Modificari legislative Concedii medicale 2023 și indemnizații de asigurari sociale de sanatate. Modificari legislative Guvernul a aprobat o Ordonanța prin care se aduc modificari și completari Legii nr. 95/2006 privind reforma…

- „In MO nr.138 din 17.02.2023 a fost publicata Ordonanta de urgenta nr. 4/2023 privind stabilirea unor masuri de restituire a unor contributii de asigurari sociale de sanatate. Contribuția de asigurari sociale de sanatate, reținuta din veniturile din pensii in perioada 1 ianuarie – 27 decembrie 2022,…

- Medicii de familie ar putea primi salarii mai mari cu 50%. Insa, ca acest lucru sa se intample, aceștia trebuie sa indeplineasca o anumita condiție. Noul contract cadru al CNAS pe 2023 prevede ca medicii de familie veniți intr-un sat sa incaseze , timp de sase luni, cu 50% mai mult decat cei care lucreaza…

- Continue reading Proiectul de Ordonanța de urgența a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurari sociale de sanatate. at Info real.

- Medicamentele imunologice (agenti folositi pentru producerea imunitatii active, precum unele vaccinuri), altele decat cele incluse in programele de sanatate publica finantate de Ministerul Sanatatii sau care se administreaza altor segmente populationale, vor fi incluse in lista medicamentelor compensate…

- Anumite vaccinuri, din categoria medicamentelor imunologice, vor fi introduse pe lista medicamentelor compensate, a decis Guvernul in ședința de marți.Casa Naționala de Asigurari de Sanatate precizeaza ca vaccinurile incluse pe lista medicamentelor compensate vor fi altele decat cele incluse in prezent…

- Anumite vaccinuri, din categoria medicamentelor imunologice, vor fi introduse pe lista medicamentelor compensate, a decis Guvernul in ședința de marți.Casa Naționala de Asigurari de Sanatate precizeaza ca vaccinurile incluse pe lista medicamentelor compensate vor fi altele decat cele incluse in prezent…