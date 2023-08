Stiri pe aceeasi tema

- A fost cunoscut ca tenor, solist de romante, tangouri si cantece populare, mai ales in perioada interbelica In anul 1958 a incetat sa mai cante si a devenit instructor artistic la Medgidia si Bucuresti, activand in acest rol timp de doi ani Petre Alexandru s a nascut in Ramnicu Valcea, la data de 30…

- Ultima luna de vara și primele zile de toamna aduc si bucuria reintalnirii cu actori foarte indragiti in unele din cele mai indragite spectacole ale momentului. Toate reprezentatiile vor fi gazduite pe scena TNB.

- Fosta Casa Germana din Iacobeni construita la inceputul secolului XIX in perioada de glorie a comunei și transformata ulterior in perioada regimului comunist in club minier este scoasa la vanzare pentru suma de 517.106,25 de lei. Firma Management Lichidare Reorganizare din Iași lichidatorul societații…

- Romania Sotheby’s International Realty anunța listarea spre vanzare a fostului Teatru Odeon din Galați, o cladire emblematica a orașului, la prețul de 690.000E. Aceasta bijuterie arhitecturala, recunoscuta in presa vremii drept „Cel mai elegant teatru din Galați” , reprezinta o proprietate cu potențial…

- Bijuteria arhitecturala, recunoscuta in presa vremii drept “Cel mai elegant teatru din Galati”, reprezinta o proprietate cu potential pentru investitorii care doresc sa contribuie la protejarea patrimoniul cultural al orasului. Construit initial in 1911 de catre Apostol P. Papadopol, un comerciant…

- UPDATE Ministrul Educatiei, Ligia Deca, s-a aratat convinsa, marti, dupa intalnirea cu sindicalistii din educatie, reprezentantii elevilor si ai parintilor, ca acestia au inteles „foarte bine” importanta mentinerii calendarului anuntat pentru examenele nationale. „Ma astept ca, odata cu apropierea de…

- Vila printului Barbu Stirbey din Mamaia, construita la 1930, cu 16 camere, este scoasa la vanzare de Romania Sotheby's International Realty pentru un pret de 490.000 de euro, conform news.ro.Dezvoltarea moderna a statiunii Mamaia incepe in anul 1906, cand se ridica primele Pavilioane pentru turisti,…

- Procurorii DNA fac, joi, perchezitii in Bucuresti si in judetele Iasi si Bacau, intr un dosar care vizeaza achizitii publice realizate in perioada 2022 ndash; 2023.Iata comunicatul de presa pus la dispozitie de catre DNA: Ca raspuns la solicitarile formulate de reprezentanti ai mass media, Biroul de…