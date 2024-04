Stiri pe aceeasi tema

- Vremea va deveni instabila si se va raci semnificativ in Bucuresti. Incepand de miercuri, vor fi innorari, iar dupa orele amiezii perioade cu averse torentiale, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, vijelii si grindina.

- Omul de afaceri Gheorghe Iaciu și grupul imobiliar ARA Europe au vandut complexul comercial Expo Market Doraly, situat in apropiere de București, unei mari companii belgiene, potrivit unui comunicat transmis, luni, publicației StartupCafe.

- Catalin Cirstoiu, candidatul PSD - PNL la Primaria Capitalei, a declarat luni ca este exclus sa se retraga din cursa electorala, chiar daca se plaseaza pe locul al treilea in preferințele alegatorilor, conform unui sondaj Avangarde, informeaza Digi 24.„Daca ne-am lua dupa sondaje, nu ar mai trebui sa…

- Trei persoane sunt cercetate pentru trafic de droguri dupa ce au fost prinse in flagrant de polițiștii și procurorii DIICOT din Capitala dupa ce ar fi vandut peste 5 kilograme de canabis. Potrivit unui comunicat al IGPR, persoanele cercetate au fost prinse in flagrant delict, in doua acțiuni succesive,…

- Vremea se va mentine semnificativ mai calda decat normal in Capitala, pana miercuri dimineata, cu temperaturi maxime in jurul valorii de 16 grade, arata prognoza speciala pentru Bucuresti, elaborata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- Intrarile in Capitala sunt, in prezent, un mare coșmar pentru toți șoferii din cauza faptului ca sunt extrem de aglomerate. La nivelul Guvernului s-a demarat un amplu proiect pentru largirea drumurilor naționale care intra in București.Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel…

- Reprezentanții STB au facut un anunț important pentru mii de locuitori ai Capitalei. In urmatoarele zile, se schimba traseele unor autobuze din București. Ce linii sunt vizate și ce modificari se vor aplica. Masura, valabila incepand de joi, 8 februarie 2024. Anunț nou de la STB Mii de bucureșteni vor…

- TAROM a acceptat oferta de vanzare a sloturilor de la aeroportul Heathrow din Londra (Marea Britanie) catre Virgin Atlantic pentru suma de 22 de milioane de lire sterline și va inchide ruta București – Londra. Compania aeriana de stat a primit in urma cu cateva luni o oferta pentru vanzarea sloturilor…