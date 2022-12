Stiri pe aceeasi tema

- ADVERTORIAL. Cunoscut pentru proiectele de anvergura din Timișoara și Moșnița Noua, dezvoltatorul imobiliar Monarch dezvolta in zona de Nord a Timișoarei, in Dumbravița, locuințe sustenabile pentru adepții unui stil de viața eco-friendly. Case cu energie verde, cu 4 și 5 camere, echipate cu tehnologii…

- Al doilea numar al revistei Heritage of Timișoara poate ajunge, de acum, in biblioteca oricarui pasionat de istorie și povești ale capitalei Banatului. Tema lui este „Vorpark”, termen poate necunoscut pentru unii dintre timișoreni. Cu siguranța insa, mulți dintre ei au auzit de Parcul Poporului, de…

- Proiectul timișorean Echomode a lansat un nou single care poarta numele de „One Day in Heaven”, melodia timișoreanului Flavius Lombrea (cel care se afla in spatele acestui proiect) avand, ca și creațiile sale anterioare, un iz de Depeche Mode cat se poate de pregnant. In cursul acestui an Echomode a…

- Un numar de 200 de invitați, prezenți la Sala 2 din Timișoara, au facut cunoștința cu varianta in holograma a șefului ADR Vest, Sorin Maxim, atunci cand acesta a ales sa lanseze dintr-o postura cu totul inedita primul Program Operațional Regional care va fi condus de ”acasa”, de la Timișoara și nu de…

- Presa online din Timișoara este in continua dezvoltare, la fel și orașul din vest ce este capitala Banatului, un oraș iubit de toata țara. Luna aceasta a fost lansat site-ul de știri din Banat, Stiri din Timișoara , din dorința de a oferi cetațenilor din Timișoara cele mai importante știri ale orașului.…

- Renault a prezentat la Salonul Auto de la Paris un concept de SUV numit 4ever Trophy care se inspira și din designul modelelor Renault 4 din trecut. 4ever Trophy da o idee despre cum va arata SUV-ul electric de clasa B pe care francezii il vor lansa in 2025.

- Asociatia pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului (APDT) in judetul Timis a lansat, luni, un nou produs turistic cultural destinat locuitorilor municipiului Timisoara, precum si turistilor romani sau straini care viziteaza destinatia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Artistul timișorean Daniel Tudor, cel care la ediția de acum trei ani a concursului Vocea Romaniei a facut o figura frumoasa, fiind poreclit „Eminem de Romania“, a lansat primul sau disc, „Heart is loud“, un E.P, care conține cinci piese. „M-am nascut in Timișoara pe 13 Ianuarie 1996 și am crescut și…