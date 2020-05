Comunicat Primăria Ocna Mureș referitor la situația creată la UMS Ocna Mureș Astazi 10 mai 2020 situația in orașul Ocna Mureș este urmatoarea: in urma celor peste 100 de teste efectuate zilele anterioare la UMS Ocna Mureș au fost identificate 16 persoane pozitive la coronavirus (11 pacienți și 5 cadre medicale). Tuturor acestor persoane li se vor face un nou rand de teste luni. Persoanele identificate pozitiv sunt internate in spitalele din Aiud, Alba Iulia și Blaj in funcție de gravitatea manifestarilor bolii, pentru supraveghere și tratament. Majoritatea celor depistați pozitiv sunt la aceasta ora asimptomatici sau prezinta forme ușoare ale bolii. Se continua activitatea… Citeste articolul mai departe pe ocnamuresonline.ro…

Sursa articol si foto: ocnamuresonline.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Echipe ale DSP Alba au acționat duminica, 10 mai, in vederea limitarii și prevenirii extinderii focarului depistat la o Unitate Medico-Sociala aflata in administrarea autoritaților locale dintr-un oraș din județul Alba. In urma identificarii a 16 cazuri pozitive COVID-19 la nivelul unitații menționate,…

- Situația la 1 mai 2020, in orașul Ocna Mureș: de la inceputul starii de urgența au fost inregistrate 11 persoane confirmate pozitiv la coronavirus. Dintre acestea, trei au decedat iar 8 s-au vindecat. In acest moment in orașul Ocna Mureș nicio persoana nu mai este pozitiva la COVID 19. Tot de la inceputul…

- In data de 28 aprilie 2020 in orașul Ocna Mureș este urmatoarea: de la inceputul pandemiei sunt 11 persoane confirmate pozitiv la coronavirus. Dintre acestea, 3 au decedat, 4 s-au vindecat și 4 persoane sunt in izolare și urmeaza tratamentul la domiciliu. 6 persoane retestate ieri au ieșit negativ.…

- In ședința Comitetului Local pentru Situații de Urgența, intrunit in data de 17 aprilie 2020, a fost prezentata situația orașului Cugir in contextual pandemiei de coronavirus. Pana la aceasta data, pe teritoriul localitații exista 12 cazuri confirmate cu COVID-19. Persoanele infectate se afla internate…

- Pana in acest moment, la Cugir sunt confirmate 12 cazuri de infectari cu noul coronavirus. Potrivit Primariei, pacienții bolnavi sunt internați in spitalele desemnate sa trateze COVID-19 din Alba Iulia, Blaj și Aiud. „In ședința Comitetului Local pentru Situații de Urgența, intrunit in data de 17 aprilie,…

- Ziarul Unirea 12 cazuri CONFIRMATE pozitiv cu COVID-19 la Cugir: Persoanele infectate se afla internate la spitalele desemnate sa trateze pacienții cu coronavirus In Cugir pana la acest moment, sunt confirmate 12 cazuri de infectari cu noul coronavirus. Potrivit Primariei, pacienții bolnavi sunt internați…

- La Cugir sunt confirmate 12 cazuri de imbolnaviri cu noul coronavirus. Potrivit Primariei, pacienții sunt internați in spitalele desemnate sa trateze COVID-19 din Alba Iulia, Blaj și Aiud. Situația imbolnavirilor a fost prezentata in ședința Comitetului Local pentru Situații de Urgența, intrunit vineri,…

- Situația statistica actualizata pentru județul Alba, 23.03.2020, ora 9,00: Numar persoane in carantina – 88; Numar persoane auto-izolate la domiciliu – 1237; Numar persoane ieșite din autoizolare – 438; Corturi instalate pentru pretriaj la unitațile spitalicești – 1 Alba Iulia, 2 Aiud, 2 Cimpeni, 1…