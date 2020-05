Stiri pe aceeasi tema

- De fiecare data cand i s-a oferit ocazia sau a fost intrebat public despre eventualitatea susținerii unei Moțiuni de Cenzura dupa ridicarea Starii de Urgența, președintele PRO Romania a raspuns deschis ca este nevoie de o astfel de masura drastica. In condițiile in care Guvernul Orban a fost total ineficient…

- De fiecare data cand i s-a oferit ocazia sau a fost intrebat public despre eventualitatea susținerii unei Moțiuni de Cenzura dupa ridicarea Starii de Urgența, președintele PRO Romania a raspuns deschis ca este nevoie de o astfel de masura drastica. In condițiile in care Guvernul Orban a fost total ineficient…

- Starea de urgența și starea de necesitate sunt prevazute de Constituție ca masuri care pot fi luate de președinte prin decret prezidențial, aprobate de Parlament. Starea de alerta, care va fi instituita in Romania din 15 mai, nu este prevazuta ca masura in Constituție, fiind reglementata prin…

- Surse din cadrul PSD au declarat pentru Digi 24 ca, cel mai probabil, parlamentarii PSD vor vota pentru prelungirea starii de urgența. „Nu ne putem asuma creșterea numarului de cazuri, chiar daca suntem nemulțumiți de masurile luate de guvern. Daca nu trece decretul vom fi aratați cu degetul”, au declarat…

- "Victoria importanta ar fi joi, cand ar trebui sa spunem clar: dle presedinte, am inteles ca e tara dvs, dar eu nu va votez decretul daca nu discutati cu oamenii. Sa vedeti atunci ca vor fi oameni care il vor intreba pe presedinte din ce mai traiesc. Sunt sute de mii de firme care vor fi in faliment…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, arata ca partidul pe care il conduce nu va vota in orice condiții prelungirea starii de urgența. Acest anunț vine in condițiile in care liderul Pro Romania, Victor Ponta, dar și liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, au facut un anunț similar. Daca cele…

- Moțiunea va fi depusa daca actualul Executiv va continua cu „abordarea pompieristica", a declarat președintele social-democraților, Marcel Ciolacu, la „Marius Tuca Show", relateaza Mediafax. Marcel Ciolacu a declarat ca nu va fi depusa moțiunea de cenzura cat timp Romania se confrunta cu pandemia.…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, anunta ca, impreuna cu liderii PSD, UDMR si PRO Romania, a depus la Parlament proiectul de lege privind prelungirea mandatelor autoritatilor administratiei publice locale, pentru a fi dezbatut in procedura de urgenta. "Astazi, alaturi de presedintele PSD,…