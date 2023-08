Comuna vizitată de 100.000 de oameni pe an are apa potabilă infestată Apa comunei Rimetea din Transilvania este infestata cu nitriți și nitrați. Chiar daca in comuna a fost modernizata rețeaua de furnizare a apei, este neautorizata. Aici ajung anual și 100.000 de vizitatori, iar localnicii traiesc exclusiv din turism. Peste 50 de pensiuni funcționeaza in comuna. In urma prelevarii unor probe de apa din comuna, s-a stabilit faptul ca standardele apei sunt neconforme. Apa infectata ajunge la mai multe unitați de alimentare din zona, printre care se afla și pensiuni, spune directorul executiv DSP Alba, Alexandru Sinea, conform ziare.com . El a mai precizat ca sanatatea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

