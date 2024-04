VIDEO: Cum arată cea mai veche casă din comuna Rimetea. Are peste 340 de ani, iar drumul până la ea este o aventură în sine VIDEO: Cum arata cea mai veche casa din comuna Rimetea. Are peste 340 de ani, iar drumul pana la ea este o aventura in sine Cum arata cea mai veche casa din comuna Rimetea. Comuna este una dintre cele mai atractive locuri din Alba pentru turiști. Pe langa casele albe, ospitalitatea gazdelor, gulașul tradițional și peisajul superb, comuna mai este cunoscuta pentru inca un obiectiv turistic. Ascunsa de ochii lumii, intr-o parte a localitații se afla cea mai veche casa […] Citește VIDEO: Cum arata cea mai veche casa din comuna Rimetea. Are peste 340 de ani, iar drumul pana la ea este o aventura… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

- In satul Rimetea din județul Alba, considerat unul dintre cele mai frumoase din Romania, s-a desfașurat in weekend un obicei vechi de 300 de ani, care marcheaza sfarșitul iernii și care celebreaza lupta dintre anotimpul si primavara.

- Membrii Clubului Presei de Turism – FIJET Romania au ales comuna Rimetea din județul Alba drept destinația anului 2024 in Romania, pe primul loc, in proiectul intitulat „Destinațiile FIJET Romania”, ajuns la cea de-a doua ediție.

