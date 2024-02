Tânăr din Ighiu, reținut de Poliție. L-ar fi lovit pe un bărbat, în fața unui bar din comună Tanar din Ighiu, reținut de Poliție. L-ar fi lovit pe un barbat, in fața unui bar din comuna Un tanar din Ighiu a fost reținut de polițiști, in urma unei agresiuni petrecute in fața unui local public din localitate. L-ar fi lovit, fara motiv, pe un barbat. Potrivit IPJ Alba, vineri, 9 februarie, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un tanar […] Citește Tanar din Ighiu, reținut de Poliție. L-ar fi lovit pe un barbat, in fața unui bar din comuna in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 9 februarie 2024, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un tanar de 19 ani, din comuna Ighiu, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca, in dupa…

