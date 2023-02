Complexul Cleopatra 4* și alte 6 hoteluri de pe litoral, oferite spre închiriere Plaje proprii, dotari interioare și exterioare complexe și o clientela fidela sunt printre atuurile celor 7 hoteluri pregatite pentru inchiriere pe litoral de catre THR Marea Neagra, compania ce are ca acționar majoritar fondul de investiții Transilvania Investments. Companiile care le vor gestiona pentru acest sezon vor fi alese in urma licitațiilor publice organizate intre 1- 3 martie a.c. Cu aproape 300 de camere cotate la 4*, complexul Cleopatra din Saturn este cel mai mare dintre activele oferite spre inchiriere, suprafața de 23.000 mp incluzand și o piscina exterioara, restaurant, spații… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

