Stiri pe aceeasi tema

- Companiile farmaceutice indiene trebuie sa respecte noi standarde de productie in acest an, potrivit unei notificari guvernamentale publicate sambata, desi companiile mici au cerut o amanare, invocand datoriile pe care le au, transmite Reuters.Impulsionat de o serie de decese in strainatate legate…

- India a interzis utilizarea unei combinatii de medicamente impotriva racelii pentru copiii cu varste mai mici de patru ani in urma deceselor a cel putin 141 de copii din intreaga lume asociate cu siropurile pentru tuse, informeaza Agenția Reuters, preluata de Agerpres. Autoritatea de reglementare a…

- Un numar de 416 persoane cu COVID-19 sunt internate in unitatile sanitare de profil, a informat, marti, Ministerul Sanatatii. Potrivit sursei citate, la ATI sunt internati 42 de pacienti. Din totalul pacientilor internati in prezent, 56 sunt minori, fiind tratati in sectii. In saptamana 11 – 17 decembrie,…

- Placile video nu au fost imense dintotdeauna, asta devenind o nevoie moderna odata cu creșterea performanței. Pe vremuri, tot ce-aveai nevoie de multe ori era un radiator și un ventilator deasupra, iar distribuțiile precum MSI Cyclone ofereau fix asta. Toate astea se intamplau prin 2011, iar la vremea…

- Curtea Suprema a Indiei a confirmat decizia din 2019 a guvernului prim-ministrului Narendra Modi de a revoca statutul special de autonomie pentru statul Jammu si Kashmir si a stabilit un termen-limita pina la 30 septembrie 2024 pentru organizarea alegerilor in acest stat. Ordinul unanim al unui complet…

- Saptamana trecuta, Renault ne-a oferit primele imagini oficiale cu versiunea de serie a noului Renault 5 electric. Am vazut in acele imagini puțin din formele noului model, care va respecta in mare parte design-ul conceptului prezentat in 2021. Acum, au fost "scurse" mai multe imagini pe internet cu…

- Consumul excesiv de antibiotice submineaza in mod periculos eficacitatea acestora si creste riscul de rezistenta antimicrobiana, care ar putea fi responsabila pentru 10 milioane de decese in intreaga lume pana in 2050, a anunțat joi filiala europeana a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS).OMS Europa,…

- Un numar de 995 de persoane cu COVID-19 sunt internate in unitatile sanitare de profil, a informat, marti, Ministerul Sanatatii. Potrivit ministerului, la ATI sunt internati 103 pacienti. Din totalul pacientilor internati in prezent, 112 sunt minori, tratati in sectii. In saptamana 16 – 22 octombrie,…