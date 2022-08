Stiri pe aceeasi tema

- Rica Raducanu are 76 de ani și e pensionar. E in continuare foarte activ, are o afacere de ani de zile pe litoralul romanesc. Acum, fostul portar e nemulțumit, intr-un interviu pentru Ego.ro a declarat ca nu mai are așa succes ca in anii trecuți. Rica Raducanu are o terasa in stațiunea Neptun. Acum,…

- CFR Calatori mareste preturile la biletele de tren de la 1 iulie, astfel ca o calatorie Bucuresti – Constanta, de exemplu, la clasa a 2-a, va costa 67 de lei cu IR, de la 55,7 lei, iar pana la Brasov 54 de lei, de la 44,7 lei, potrivit unui comunicat postat pe site-ul companiei. „CFR Calatori informeaza…

- A inceput deja, de mai bine de o luna, sezonul estival. Industria HoReCa incearca sa-și revina dupa aproape doi ani de criza. Cum era de așteptat, incepand din acst an, mai toate prețurile au crescut, inclusiv pe litoral. Pachetele de sezon, plus serviciile extra, din pacate, au astazi alte prețuri,…

- In Mamaia la autoservire daca mergi poți sa platești de la 30 de lei pe o masa, dar poți ajunge și la 50 de lei de persoana daca ceri și desert și o bautura. O bere pleaca de la 15 lei la draft, poate ajunge și la 17 lei, un mic costa 7 lei, iar cea mai ieftina shaorma este 22 de lei. Hamsiile se vand…

- De peste 20 de ani, de cand are afaceri la Marea Neagra, dezvoltand unitati hoteliere la Mamaia, Navodari si in sudul litoralului, La Olimp, Neptun si Jupiter, Mohammad Murad a ajuns sa cunoasca profilul primarului de litoral. Face si profetii. " Exista un traseu pe care trebuie sa treaca fiecare primar.…

- CASA JUDEȚEANA DE PENSII ARGEȘ ANUNȚA URMATOARELE: Pentru seria 8 din acest an, cu date de plecare in perioada 27 iunie – 1 iulie 2022, ne-au fost repartizate un numar de 171 bilete de tratament balnear in statiunile 1 Mai, Buzias, Caciulata, Calimanesti, Covasna, Herculane, Mangalia, Neptun, Olanesti,…