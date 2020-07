Stiri pe aceeasi tema

- Spre finalul anului 2019, Tarom a fost sanctionata cu 20.000 de euro dupa ce unul dintre angajatii companiei a accesat neautorizat aplicatia de rezervari si a fotografiat o lista cu datele personale a 22 de pasageri, dupa care a divulgat lista online. In luna mai, si BCR a primit o amenda de 5.000 de…

- Compania Tarom a fost amendata cu 5000 de euro de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, dupa ce datele personale a cinci pasageri au fost accesate si...

- Ziarul Unirea Luarea temperaturii, in contextul pandemiei, se considera prelucrare doar daca datele sunt arhivate. Temeiul legal, explicat In acest context, ANSPDCP a clarificat o serie de aspecte legate de termometrizarea persoanelor și de necesitatea de a respecta prevederile de protecție a datelor…

- In premiera in acest an, la Evaluarea Naționala 2020 notele vor fi afișate anonim. Fiecare absolvent de clasa a VIII-a va primi astazi, 17 iunie, la predarea lucrarii scrise la proba de matematica, un cod pentru a-și putea vedea nota. Motivul pentru care se va proceda așa il reprezinta o solicitare…

- Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal anunta ca va efectua un control la Iasi, iar managerul Spitalului a recunoscut ca "este un lucru grav". G4Media a identificat 29 de astfel de cazuri, 26 din acest an si trei de anul trecut. De fiecare data, la descrierea…

- Banca Comerciala Romana a fost sanctionata contraventional cu amenda de 24.163,50 de lei, echivalentul a 5.000 euro, pentru incalcarea unor dispozitii din Regulamentul General privind Protectia Datelor. Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal a transmis…

- Astfel, mai multe informații cu caracter personal și copii ale unor documente de identitate au fost transmise, ilegal, prin Whatsapp, de pe telefonul unei angajate a bancii. Sancțiunea a fost acordata in urma unei reclamații primite de Autoritate, conform careia o funcționara a bancii ar fi colectat…

- Banca Comerciala Romana a fost sancționata cu amenda de 5.000 de euro pentru ca ar fi colectat copii ale actelor de identitate ale clienților persoanelor fizice (minori și reprezentanți legali) prin intermediul telefonului personal al unei angajate a bancii și ar fi transmis copiile acestor acte la…