Compania Shell a înregistrat cel mai mare profit din ultimii 115 ani Compania Shell a raportat profituri anuale record, dupa ce prețurile energiei au crescut anul trecut, in urma invaziei Rusiei in Ucraina. Profitul a ajuns la 39,9 miliarde de dolari in 2022, dublu fața de anul trecut și cel mai mare din istoria sa de 115 ani. Firmele energetice au inregistrat profituri record dupa ce prețurile la petrol și gaze au explodat in urma invaziei din Ucraina. Mai multe țari au introdus impozite excepționale pentru a obține bani care ulterior pot fi folosiți pentru a ajuta populația sa plateasca facturile din ce in ce mai mari. Fii la curent cu cele mai noi… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

