Compania românească Tremend devine furnizor major de soluții informatice pentru Comisia Europeană O companie romaneasca, Tremend, a devenit unul dintre furnizorii de servicii informatice ai Comisiei Europene pentru susținerea procesului de digitalizare și inovare in domenii precum educație, guvernare, comunicare cu cetațenii. Contractele cadru multianuale semnate pentru instituții centrale europene au un buget total de 25 milioane euro, cu venituri aferente estimate la 2,7 milioane euro pentru 2020 și 7 milioane euro pentru 2021. Prin implicarea in aceste proiecte, Tremend și-a consolidat prezența in Belgia, Luxemburg și Italia, reconfirmandu-și poziția de furnizor de varf de tehnologie software… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

