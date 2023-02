Decizia companiei Procter & Gamble de a ramane pe piața din Rusia, unde platește taxe la buget și chiar contribuie la masuri de mobilizare, a starnit furia ucrainenilor care au inclus firma pe lista sponsorilor internaționali ai terorismului. Agenția Naționala pentru Prevenirea Corupției din Ucraina este cea care a trecut corporația americana Procter & Gamble in lista sponsorilor internaționali ai razboiului, potrivit Pravda Economica. Procter & Gamble anunța in martie 2022 ca reduce sortimentelor de produse de sanatate și igiena de pe piața rusa. In august, se vehiculau informații cu privire…