Stiri pe aceeasi tema

- A fost adjudecat un lot din cel mai mare pachet scos la licitatie pana acum Contractul pentru Lotul 1 de lucrari, parte din contractul de executie IS CL-02 - Extinderea sistemului de apa si canalizare in Zona Metropolitana a municipiului Iasi – zona Sud, a fost semnat ieri de ApaVital SA cu Conest SA.…

- Sala de sport din Tomești, caminul cultural din Holboca și sala de sport din localitatea Dancu sunt pregatite, in aceste zile, pentru a primi refugiații din Ucraina. Primul spațiu care va fi deschis este sala de sport din comuna Holboca, unde se amenajeaza 70 de paturi. In municipiul Iași, pentru refugiații…

- Dupa ce in anii 2020 și 2021 am terminat lucrarile pe bulevardul Tudor Vladimirescu, bulevardul Țuțora și zona Padurii, constructorii urmeaza sa finalizeze tronsonul Iași – Dancu și bulevardul Virgil Sahleanu. Primarul Mihai Chirica a vizitat, acest din urma șantier, unde, catre localitatea Tomești,…

- Cea mai mare rata de infectare din judetul Iasi este in continuare la Valea Lupului, 14,07 la mie. In Miroslava fost raportata o incidenta de 13,73 la mie, iar in Rediu, 11,73. Dintre comunele suburbane Iasului, cele mai mici rate au fost raportate la Holboca, 5,39, si Tomesti, 5,81 la mie. De asemenea,…

- Numarul farmaciilor din județul Iași in care te poți testa gratuit pentru depistarea COVID-19 a crescut de la 10 la 13. Potrivit Ordinului Ministerului Sanatații nr. 644/2021, testarea se face, in prima faza, cu teste obtinute de farmacii de la MS, in mod gratuit, prin directiile de sanatate publica…

- Cum banii de la bugetul local sunt putini si nu ajung pentru investitii de amploare, unele primarii din judetul Iasi „pun osul la treaba" si acceseaza fonduri europene ca sa schimbe viata localnicilor. In comunele iesene Dumesti si Butea, spre exemplu, traiesc la un loc aproape 6.000 de suflete - putine…

- In aceasta dimineața, a avut loc un incendiu la o casa din satul Valea Adanca, comuna Miroslava, județul Iași. La locul evenimentului, s-au deplasat 5 autospeciale de intervenție și stingere și un echipaj de prim ajutor calificat. Incendiul s-a produs la o casa fara etaj superior, nu erau proprietarii…

- In data de 23.12.2021, ANAP a validat documentația pentru atribuirea contractului destinat proiectarii și execuției proiectului “Varianta de ocolire Buftea”, iar Anunțul de Participare a fost transmis spre publicare. Data limita pentru primirea ofertelor este 24.02.2022. Valoarea estimata a contractului…