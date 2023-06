Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana HiSky a parcurs cu succes prima dintre cele trei etape impuse de procedura de autorizare, pentru operarea de zboruri in Statele Unite ale Americii.Odata cu finalizarea procesului și obținerea Permisului de Operator Strain de Transport Aerian, emis de Departamentul Transporturilor…

- Cel mai probabil, ar fi necesara o singura oprire pentru realimentare, in vestul sau nordul Europei, iar in total zborul ar putea dura circa 10 ore. In noiembrie 2003, sub guvernul Adrian Nastase, compania aeriana de stat Tarom a renuntat la aceste rute transoceanice. ”Compania aeriana HiSky a parcurs…

- Compania aeriana HiSky a parcurs cu succes prima dintre cele trei etape impuse de procedura de autorizare, pentru operarea de zboruri in Statele Unite ale Americii, conform unui comunicat al companiei. Odata cu finalizarea procesului si obtinerea Permisului de Operator Strain de Transport Aerian, emis…

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca s-a intalnit, la Palatul Victoria, cu reprezentanții Plug Power, una dintre cele mai mari companii la nivel mondial care activeaza in domeniul producției de hidrogen verde. Intalnirea, la care a participat și președintele Comisiei pentru Industrie din Parlamentul European,…

- Intalnirea, la care a participat și președintele Comisiei pentru Industrie din Parlamentul European, eurodeputatul Cristian Bușoi, a vizat oportunitațile oferite de Romania pentru dezvoltarea capacitaților de producție a hidrogenului verde, in contextul angajamentelor asumate la nivel european privind…

- Compania aeriana poloneza LOT urmeaza sa-și extinda afacerile in Republica Moldova. Despre acest lucru a anunțat premierul Dorin Recean in cadrul unei conferințe de presa comune cu omologul sau polonez Mateusz Morawiecki. ”Vreau sa mulțumesc companiei LOT ca a acceptat sa-și extinda operațiunile in…

- Premierul Dorin Recean a invitat oamenii de afaceri din Romania și Statele Unite ale Americii sa investeasca in Republica Moldova, sa-și extinda activitatea și sa dezvolte proiecte avantajoase pentru cetațenii ambelor state. Indemnul a fost facut in cadrul evenimentului aniversar, prilejuit de implinirea…

- In luna februarie, datoria Republicii Moldova a depașit 100 de miliarde de lei, deși frații noștri de peste Prut au primit ajutoare din partea mai multor țari din Uniunea Europeana, printre care și Romania, dar și din Statele Unite ale Americii. Dintre acestea, peste 64 de miliarde sunt datorie externa,…