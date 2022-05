Sapaturile arheologice facute sub catedrala Notre Dame din Paris au scos la iveala o comoara extraordinara – statui, sculpturi, morminte și piese dintr-un paravan original datand din secolul al XIII-lea, relateaza The Guardian . Descoperirile includ mai multe morminte antice din Evul Mediu și un sarcofag de plumb, ingropat in inima monumentului devastat de incendiul din 2019. Experții francezi spun ca descoperirea este „extraordinara și emoționanta”. „Am descoperit toate aceste bogații la doar 10-15 de centimetri sub placile de pardoseala. A fost total neașteptat. Sunt piese excepționale care…