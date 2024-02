NASA anunța ca un asteroid se va apropia vineri de Pamant, iar acesta este cat un zgarie-nori. Potrivit astronomilor, acesta va fi la o distanța de circa 2,7 milioane de kilometri de Terra. NASA anunța ca un asteroid se va apropia de Pamant Este vorba de un asteroid de mari dimensiuni, cunoscut sub denumirea 2008 OS7, fiind descoperit in anul 2008. Experții spun ca are o lungime de aproximativ 890 de picioare sau 271 de metri. Dimensiunile asteroidului ar putea fi comparate cu Empire State Building din New York sau cu Turnul Willis din Chicago, avand diametrul cuprins intre 210 și 480 de metri,…