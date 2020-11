Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Iași a dispus noi măsuri în mai multe comune Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfașoara activitați de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau bauturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, in interiorul cladirilor și a operatorilor economici care desfasoara activitati in spatiile publice inchise care au un acoperis, plafon sau tavan si care sunt delimitate de cel putin 2 pereti, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent din comunele Cucuteni (3,65), Rediu (4,73), unde incidența cumulata a cazurilor in ultimile 14 zile este mai mare… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

