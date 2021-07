Comisia revizuiește normele privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului Comisia Europeana a prezentat astazi, 20 iulie, un pachet de propuneri legislative menite sa consolideze normele UE privind combaterea spalarii banilor și a finanțarii terorismului. Pachetul de astazi consta în patru propuneri legislative:



un regulament de instituire a unei noi autoritați UE de combatere a spalarii banilor și a finanțarii terorismului; un regulament privind CSB/CFT (combaterea spalarii banilor și a finanțarii terorismului), care cuprinde norme direct aplicabile, inclusiv în domeniul cerințelor de precauție privind clientela și în cel al cerințelor referitoare… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit HotNews.ro , pachetul de astazi consta in patru propuneri legislative, dupa cum urmeaza:- un regulament de instituire a unei noi autoritați UE de combatere a spalarii banilor și a finanțarii terorismului;- un regulament privind CSB/CFT (combaterea spalarii banilor și a finanțarii terorismului),…

- Comisia Europeana intentioneaza sa creeze o noua autoritate de supraveghere pentru combaterea spalarii banilor, printre alte masuri, conform unor documente consultate de DPA. Conform proiectului, noua...

- Comisia Europeana a propus revizuiri in ceea ce privește doua seturi de norme ale UE menite sa consolideze drepturile consumatorilor intr-o lume remodelata de digitalizare și de pandemia de COVID-19. Comisia iși intarește plasa de siguranța destinata protecției consumatorilor UE, asigurandu-se, de exemplu,…

- De asemenea, Comisia Europeana urmeaza sa prezinte o analiza privind drepturile pasagerilor care utilizeaza transportul aerian in UE. Aceasta analiza vinde in contextul in care in timpul pandemiei de COVID-19, multe companii aeriene din UE au fost obligate sa iși imobilizeze la sol majoritatea avioanelor,…

- Moneyval a evaluat recent masurile adoptate de Sfantul Scaun și Statul Cetații Vaticanului cu privire la combaterea spalarii banilor și finanțarii terorismului. Masurile adoptate au primit in recentul Raport cinci calificative de eficacitate ”substanțiala” și șase de ”moderata”. La niciunul din domeniile…

- Turcia a adaugat platformele de tranzactionare a criptomonedelor pe lista firmelor care intra sub incidenta reglementarilor privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului, se arata in legislatia publicata sambata in Gazeta Oficiala a tarii, transmite Reuters potrivit Agerpres. Decizia…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, modificarile aduse legislatiei pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, informeaza Administratia Prezidentiala.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, Legea privind completarea art. 49 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, informeaza Administratia Prezidentiala. …