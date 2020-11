Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza estimeaza o revenire pe crestere a economiei romanesti in 2021, avansul Produsului Intern Brut fiind estimat la 4,5%, dupa un declin de aproximativ 4,2% in acest an. Potrivit Proiectiei principalilor indicatori macroeconomici 2021 - 2021, consumul…

- Prognoza: Economia va crește cu 4,5% in 2021, dupa un declin de 4,2% in acest an. Cu cat se majoreaza salariile și numarul de angajați Comisia Nationala de Strategie si Prognoza estimeaza o revenire pe crestere a economiei romanesti in 2021, avansul Produsului Intern Brut fiind estimat la 4,5%, dupa…

- Comisia de Prognoza: Economia Romaniei va crește cu 4,5% in 2021, dupa un declin de 4,2% in acest an. Cu cat se majoreaza salariile și numarul de angajați Comisia Nationala de Strategie si Prognoza estimeaza o revenire pe crestere a economiei romanesti in 2021, avansul Produsului Intern Brut fiind estimat…

- Prognoza de toamna a Comisiei Europene arata cifre infrijoratoare pentru Romania: o scadere economica de 5,2% in acest an (urmata de o revenire de 3.3% anul viitor) și un deficit bugetar de 10,3% in acest an (urmat de deficite și mai mari in 2021 și 2022). Cifrele privind scaderea economica sunt mai…

- Numarul de noi cazuri de COVID-19 din Statele Unite a atins un alt record saptamana trecuta, crescand cu 18% la peste 575.000, in timp ce decesele au crescut cu 3%, potrivit unei analize a Reuters a rapoartelor de stat și federale, relateaza Reuters. Numarul de cazuri noi raportate in fiecare saptamana…

- Institutul National de Statistica (INS) a revizuit la 11,9%, de la 12,3%, estimarile privind contractia Produsului Intern Brut (PIB) pe serie ajustata sezonier in trimestrul II din acest an, fata de primul trimestru din 2020, potrivit datelor provizorii publicate vineri de INS. Datele provizorii publicate…

- Salariile brute in randul companiilor private au crescut in medie cu 6,79% in primul semestru al acestui an, potrivit studiului salarial PayWell 2020 realizat de compania de consultanța PwC Romania. Respondenții estimeaza ca procentul de majorare se va menține pana la finalul anului. Majorarea salariala…

- Plenul reunit al Parlamentului a adoptat, marți, proiectul privind rectificarea bugetului de stat, care include amendamentul PSD referitor la cresterea punctului de pensie cu 40%, cu 242 de voturi „pentru”, 147 „contra” și 11 abțineri. Amendamentul adoptat abroga articolul potrivit caruia punctul de…