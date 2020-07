Stiri pe aceeasi tema

- Comisia juridica a Senatului urmeaza sa reia, luni, dezbaterile asupra proiectului de lege privind carantinarea si izolarea, scrie agerpres.ro. Sambata, forul a decis, la solicitarea reprezentantilor PSD, amanarea pana luni a dezbaterilor asupra acestui proiect de lege.Senatorul PSD Robert…

- Comisia juridica a Senatului reia astazi dezbaterile asupra proiectului de lege privind carantinarea si izolarea, dupa ce, sambata, s-a decis amanarea votului din plen, la solicitarea PSD. Presedintele interimar al Senatului, social-democratul Robert Cazanciuc a solicitat in Comisia juridica amanarea…

- Comisia juridica a Senatului reia astazi dezbaterile asupra proiectului de lege privind carantinarea si izolarea, informeaza agerpres.Sambata, forul a decis, la solicitarea reprezentantilor PSD, amanarea pana luni a dezbaterilor asupra acestui proiect de lege.Senatorul PSD Robert Cazanciuc a solicitat…

- Comisia juridica a Senatului urmeaza sa reia, luni, dezbaterile asupra proiectului de lege privind carantinarea si izolarea. Sambata, forul a decis, la solicitarea reprezentantilor PSD, amanarea pana luni a dezbaterilor asupra acestui proiect de lege. Senatorul PSD Robert Cazanciuc a solicitat in Comisia…

- Legea privind carantina si izolarea „trebuie sa fie clara” Robert Cazanciuc. Foto: Arhiva/ rador.ro. Legea privind carantina si izolarea va fi dezbatuta în parlament pâna când vom avea garantia ca ea îi protejeaza pe români, a afirmat astazi presedintele interimar al…

- Social-democratul Robert Cazanciuc a criticat, duminica, proiectul de lege elaborat de Guvern privind carantinarea si izolarea, care se afla in dezbatere la Senat, dupa ce a fost adoptat cu amendamente de Camera Deputatilor, sustinand ca este un "dezastru" si, ca urmare, actul normativ va fi votat…

- Comisia juridica a Senatului a decis, sambata, la solicitarea reprezentantilor PSD, amanarea pana luni a dezbaterii asupra proiectului de lege privind carantinarea si izolarea, potrivit Agerpres. S-au inregistrat 6 voturi pentru propunerea PSD, doua impotriva si 3 abtineri.Senatorul PSD…

- Rares Bogdan, prim-vicepresedinte PNL și membru in Parlamentul European, critica Guvernul și acuza Ministerului Afacerilor Externe, ca ,,s-a spalat pe maini” pe tema situație romanilor aflați in strainatate, la munca, in plina pandemie. „Ministerul spunea ca nu e responsabilitatea lor. Eu va spun ca…