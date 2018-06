Deputatii juristi au adoptat forma care a trecut prin plenul Senatului.



Potrivit proiectului de act normativ, de la data intrarii in vigoare a legii, dar nu inainte de incheierea primei sesiuni ordinare parlamentare a anului, Guvernul este abilitat sa emita ordonante pana la 31 august 2018 in mai multe domenii: finante publice si economie, agricultura si dezvoltare rurala, transporturi, afaceri interne, sanatate, cultura si identitate nationala, fonduri europene, comunicatii si societate informationala si sa proroge sau sa modifice unele termene prevazute in acte normative cu putere…