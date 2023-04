Comisia Europeană va extinde sistemul de plafonare a preţului gazelor la toate centrele sale de tranzacţionare din UE, începând cu luna mai Tarile UE au convenit asupra plafonului in decembrie, dupa discutii indelungate privind temperarea preturilor gazelor, care au atins niveluri record dupa ce Rusia a redus livrarile de gaze catre Europa dupa invazia sa din Ucraina. Deocamdata, plafonul este declansat daca preturile depasesc 180 de euro (196 dolari) pe megawatt ora timp de trei zile, pentru contratele TTF pe termen de o luna de la hubul de gaze al Olandei. Pretul TTF trebuie sa fie, de asemenea, cu 35 de euro/MWh mai mare decat un pret de referinta bazat pe evaluarile existente ale pretului gazelor naturale lichefiate (GNL) pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

