Stiri pe aceeasi tema

- O noua cercetare arata o diferența semnificativa in privința sentimentului de singuratate intre adulții de varsta mijlocie din SUA și cei din Europa, americanii avand niveluri mai ridicate. Insa aceasta devine o problema de sanatate publica tot mai accent

- Noul șef al Statului Major al Apararii, general-locotenent Gheorghita Vlad, susține ca romanii trebuie sa fie ingrijorați și sa se pregateasca de razboi, pentru ca Rusia nu se va opri in Ucraina daca va caștiga. Zilele trecute, premierul Ciolacu transmite un mesaj total opus.„Populația din Romania,…

- Orchestra tradeaza o anume pregatire. Au mai probalit cindva și pe alte teme. Se știu. De cum a zis Claudiu Tarziu, din Opoziție, depre granițe, de indata Hellvig s-a urcat pe scaun sa ne spuna ce crede el. Și de indata revista pe care a lansat-o (Newsweek) l-a reluat. Și au inceput și ceilalți. Acoperiți,…

- Consilierul prezidential ucrainean Mihailo Podoliak i-a indemnat pe aliatii Ucrainei sa livreze tarii sale mai multe arme, pentru a o ajuta in apararea impotriva invaziei ruse, data fiind actuala stare a luptelor, scrie sambata, 20 ianuarie, agenția germana de presa DPA, potrivit Agerpres."Problema…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, sustine ca in acest moment nu exista atat de mult o problema de finantare in sustinerea Ucrainei in razboiul cu Rusia, cat o problema de capacitate industriala, „in principal in Europa”. „Nu cred ca vom avea dificultati masive din punct de vedere al…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, sustine ca in acest moment nu exista atat de mult o problema de finantare in sustinerea Ucrainei in razboiul cu Rusia, cat o problema de capacitate industriala, in principal in Europa, informeaza Agerpres.roNu cred ca vom avea dificultati masive din…

- Donald Trump a declarat miercuri ca daca va fi ales presedinte, angajamentul sau fata de NATO va depinde de modul in care europenii vor trata Statele Unite, relansand amenintari pe care le facuse si in timpul primului sau mandat la Casa Alba, relateaza Reuters si Fox News. Comentariile lui Trump vin…

- Ministrul Apararii, Angel Tilvar, afirma ca bugetul de care ministerul a beneficiat in ultimii ani a permis cumpararea de echipamente militare performante pe care acum alte state si le doresc și anunta ca Romania va cumpara si ”alte echipamente de tip asemanator”. ”Este un moment in care toata lumea…